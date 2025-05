Zürich - Der Schweizer Franken hat am Donnerstag sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar an Terrain dazugewonnen. Der Kurs des Euro ist unter die Marke von 0,94 gefallen und kursiert aktuell zu 0,9361 Franken. Im frühen Geschäft kostete die Gemeinschaftswährung 0,9404 Franken. Auch der Dollar gab zum Franken nach: Er wird zurzeit zu 0,8366 Franken gehandelt, nach Kursen von 0,8376 Franken kurz vor dem Mittag und 0,8402 Franken am Morgen. Derweil bewegt ...

