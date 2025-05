NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 95 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die derzeitige Schwäche nach den Quartalszahlen des Autovermieters biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Vorhersagbarkeit der Buchungen habe sich verschlechtert. Doch die Reisenachfrage bleibe robust und die europäischen Fluggesellschaften hielten an ihren Ausblicken fest./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007231326