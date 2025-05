EUR/USD handelt am Donnerstag um die 1,1200-Zone mit leichten Gewinnen.Die kurzfristigen Indikatoren bleiben gemischt, während die längerfristigen Trends eine bullische Perspektive unterstützen.Wichtige Unterstützungsniveaus liegen darunter, während der Widerstand in der Nähe der jüngsten Höchststände konzentriert ist. Das EUR/USD-Paar hielt am Donnerstag ...

