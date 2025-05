AGC Biologics, Ihr freundlicher CDMO-Experte, gab heute eine Partnerschaft mit Quell Therapeutics ("Quell") bekannt, einem Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit im Bereich der gentechnisch veränderten T-regulatorischen (Treg) Zelltherapien leistet. Diese Zusammenarbeit unterstützt die Entwicklung mehrerer Treg-Zelltherapie-Medikamentenkandidaten für schwere Immunerkrankungen. AGC Biologics wird Lentivirus-Vektoren (LVV) unter Verwendung seiner proprietären ProntoLVV-Plattform bereitstellen, um diese Therapien für CTA-/IND-Einreichungen vorzubereiten.

Quell arbeitet daran, transformative Behandlungen für Immun- und Entzündungserkrankungen zu entwickeln, indem es die einzigartigen Eigenschaften von Tregs nutzt, um das Gleichgewicht im Immunsystem wiederherzustellen. Im Rahmen dieser Vereinbarung produziert das Milan Cell and Gene Center of Excellence von AGC Biologics LVV-Material für die Treg-Zelltherapie-Kandidaten von Quell. Mit dem ProntoLVV-Plattformprozess wird AGC Biologics das gewünschte Gen von Quell in seine standardisierten Produktionsprotokolle mit handelsüblichen Ausgangsmaterialien integrieren und so Flexibilität sowohl für Suspensions- als auch für Adhäsionssysteme bieten. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die GMP-Konformität sicherzustellen und einen reibungsloseren Übergang zur GMP-konformen Herstellung und zu klinischen Studien zu gewährleisten.

"Unsere ProntoLVV-Plattform eignet sich hervorragend, um Quell bei der Weiterentwicklung seiner Treg-Zelltherapien bis zur klinischen Prüfung zu unterstützen", sagte Luca Alberici, Executive Vice President, Global Cell Gene Technologies von AGC Biologics. "Durch die Kombination standardisierter Prozesse mit dem fundierten technischen Know-how unserer wissenschaftlichen Teams am Standort Mailand werden wir eng mit unseren Partnern bei Quell zusammenarbeiten, um sie bei der Optimierung der Entwicklung dieser Therapien zu unterstützen und gleichzeitig das für CTA/IND-Einreichungen erforderliche hochwertige lentivirale Vektormaterial zu liefern."

"AGC Biologics bietet uns die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz, die wir bei der Vorbereitung unserer Treg-Therapien für klinische Studien benötigen", sagte Aaron Vernon, Chief Manufacturing Officer bei Quell Therapeutics. "Diese Partnerschaft ist von entscheidender Bedeutung für unsere Arbeit zur Bekämpfung schwerer Immunerkrankungen und zur Bereitstellung innovativer Therapien für Patienten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von AGC Biologics, um unsere Programme in die klinische Entwicklung zu bringen."

Das AGC Biologics Milan Cell and Gene Center of Excellence verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Zell- und Gentherapie, neun kommerzielle Zulassungen und Hunderte von erfolgreich produzierten GMP-Chargen. Der Standort verfügt über kommerzielle Herstellungsgenehmigungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für virale Vektoren und Zelltherapien. Die Expertenteams dort sind bekannt für ihre Zusammenarbeit und ihre enge Zusammenarbeit mit Kunden, um klinische, späte Phasen und kommerzielle Erfolge zu erzielen. Die Abteilung Cell and Gene Technologies von AGC Biologics verfügt über ein globales Netzwerk von Einrichtungen, die Partner dabei unterstützen, ihre Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die höchsten Qualitätsstandards der Branche einzuhalten. Unter der Leitung dieser Abteilung konzentriert sich AGC Biologics darauf, lebensrettende Behandlungen kostengünstiger zu machen, und strebt an, lentivirale Vektoren für kommerzielle Anwendungen zu einem Preis von nur 1.000 US-Dollar pro Patient anbieten zu können.

Mit der ProntoLVV-Plattform von AGC Biologics ist die Produktion von lentiviralen Vektoren nun noch effizienter. Standardisierte Verfahren reduzieren den Zeitaufwand bei gleichbleibender Flexibilität und umfassen hochwertige, gebrauchsfertige Verpackungsplasmide, ein einzigartiges Gentransfersystem und die erforderlichen Unterlagen für die Einreichung von Zulassungsanträgen. ProntoLVV umfasst interne Analysen und die Produktion ist skalierbar, wodurch die Effizienz von der frühen Entwicklung bis hin zur GMP-konformen Herstellung und darüber hinaus gewährleistet ist.

AGC Biologics bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für virale vektorbasierte Therapien, von der Prozessentwicklung bis zur kommerziellen Herstellung.

Über Quell Therapeutics:

Quell Therapeutics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von gentechnisch veränderten T-regulatorischen (Treg) Zelltherapien für schwere Erkrankungen, die durch das Immunsystem verursacht werden. Das Unternehmen nutzt seine proprietäre Foxp3-Phenotyp-Lock-Technologie, eine einzigartige multimodulare Plattform und integrierte Fertigungskapazitäten, um eine Pipeline hochentwickelter Treg-Zelltherapien zu entwerfen und zu entwickeln, die ein größeres Potenzial für Persistenz, Wirksamkeit und Stabilität aufweisen als frühere Generationen von Treg-Zelltherapieansätzen. Der führende Wirkstoffkandidat von Quell, QEL-001, wird zur Induktion einer operativen Toleranz nach Lebertransplantationen entwickelt und könnte die Leber nach der Transplantation ohne die Notwendigkeit einer chronischen immunsuppressiven Medikation schützen. Quell treibt außerdem weitere Programme für andere Autoimmun- und Entzündungserkrankungen voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.quell-tx.com.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich der Bereitstellung von Dienstleistungen auf höchstem Niveau verschrieben hat und eng mit seinen Kunden und Partnern zusammenarbeitet, um einen freundlichen und kompetenten Service zu bieten. Wir bieten erstklassige Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und Mikrobenbasis, Plasmid-DNA (pDNA), Messenger-RNA (mRNA), viralen Vektoren und gentechnisch veränderten Zellen. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien mit cGMP-konformen Einrichtungen in Seattle, Washington; Boulder, Colorado; Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland; Mailand, Italien; sowie Chiba und Yokohama, Japan. Wir beschäftigen derzeit weltweit mehr als 2.800 Mitarbeiter. AGC Biologics ist Teil des Life Science-Geschäftsbereichs von AGC Inc. Der Life Science-Geschäftsbereich betreibt mehr als 10 Einrichtungen, die sich auf Biopharmazeutika, fortschrittliche Therapien, kleine molekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Agrochemikalien konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

