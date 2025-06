AGC Biologics, Ihr freundlicher CDMO-Experte, wird am 1. Juli 2025 mit der Entwicklung von Zelltherapieprozessen und klinischen Herstellungsleistungen am Yokohama Technical Center von AGC Inc. beginnen. Dies markiert den jüngsten Schritt in der globalen Expansion der Global Cell and Gene Technologies Division des Unternehmens. Die erweiterte geografische Präsenz ermöglicht es AGC Biologics, dem Kundenbedarf an autologen und allogenen Produkten in allen Märkten besser zu entsprechen.Die Herstellung von Zelltherapien ist nun auf drei Kontinenten verfügbar (Mailand, Italien; Longmont, Colorado, USA; Yokohama, Japan).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250625974001/de/

Quality Control (QC) Laboratory at AGC Biologics Cell Processing Facility. Photo Credit: AGC Inc.

Der neue Standort geht der Eröffnung einer neuen Produktionsstätte von AGC Biologics in Yokohama voraus, die 2027 in Betrieb genommen werden soll. Diese bietet das gesamte Spektrum von präklinischen bis zu kommerziellen Dienstleistungen für Proteinbiologika auf Säugetierbasis, Zelltherapien und Messebger-RNA an.

Der Standort in Yokohama wird Transfer- und Herstellungsdienstleistungen für präklinische und klinische Studien anbieten, um der wachsenden globalen Marktnachfrage nach Zelltherapien gerecht zu werden. Zu den Kerntechnologien zählen induzierte pluripotente Stammzellen, mesenchymale Stammzellen, hämatopoetische Stammzellen sowie CAR-T-Zelltherapien. Das AGC Biologics Cell and Gene Technology Center of Excellence in Mailand, das über neun Produktzulassungen durch die EMA und FDA, Hunderte von hergestellten Chargen und eine 30-jährige Erfolgsgeschichte verfügt, wird zur erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Anlage in Yokohama maßgeblich beitragen.

"In einem Zell- und Gentherapiemarkt, der durch hohe Volatilität und eine Konsolidierung der CDMO-Anbieter geprägt ist, gehört AGC Biologics zu den wenigen, die ein signifikantes Wachstum und Erfolg verzeichnen. Auf diesem Erfolg bauen wir nun auf, um unsere Vision eines wirklich globalen Angebots zu verwirklichen", sagte Luca Alberici, Executive Vice President of Global Cell and Gene Technologies bei AGC Biologics. "Asiatische Entwickler profitieren nun von einer lokalen Versorgung innerhalb einer der besten globalen Infrastrukturen für Zelltherapie. Darüber hinaus können Kunden weiterhin unser zentrales Angebot an viralen Vektoren aus unserer Produktionsstätte in Mailand nutzen, die rund ein Drittel der zur Kommerzialisierung zugelassenen Ex-vivo-Gentherapieprodukte liefert. AGC Biologics bemüht sich, über seine firmeneigenen Plattformen ProntoLVV und BravoAAV virale Vektoren zu einem nachhaltigen Preis bereitzustellen, die Kunden weniger als 1.000 pro CAR-T-Patient kosten."

"Unser freundliches Expertenteam in Mailand genießt einen hervorragenden Ruf für seine enge Zusammenarbeit mit Kunden und seine partnerschaftliche Arbeitsweise, um in allen Phasen Erfolge zu erzielen, von der klinischen über die späte Entwicklung bis hin zur Marktzulassung", sagte Jun Takami, Senior Vice President und General Manager für die Region Japan und den Standort Yokohama. "Im Rahmen dieser nächsten wichtigen Phase für Zelltherapien in der Region ist unser Team in Yokohama bereit, unsere Partner bei der Beschleunigung der Medikamentenentwicklung zu unterstützen und gleichzeitig die höchsten Qualitätsstandards in der Branche einzuhalten."

AGC Biologics ist Teil der Life Science Company von AGC Inc., das sich mit mehr als zehn Standorten weltweit auf Biopharmazeutika, fortschrittliche Therapien, niedermolekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Agrochemikalien konzentriert. Das AGC Inc. Yokohama Technical Center wurde im Jahr 2020 gebaut, um die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von AGC Inc. in den Bereichen Materialwissenschaft, chemische Prozesse und Biotechnologie zu erweitern.

Weitere Informationen über das globale Dienstleistungsnetzwerk von AGC Biologics für Protein-Biologika sowie Zell- und Gentherapien finden Sie unter www.agcbio.com.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist eine weltweit führende biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), die sich zu höchsten Servicestandards verpflichtet hat. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern bieten wir freundliche und fachkundige Dienstleistungen an. Wir stellen erstklassige Entwicklungs- und Herstellungsleistungen für therapeutische Proteine auf Basis von Säugetierzellen und Mikroorganismen, Plasmid-DNA (pDNA), Messenger-RNA (mRNA), virale Vektoren und gentechnisch veränderte Zellen bereit. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien mit Standorten in Seattle (Washington), Boulder und Longmont (Colorado), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg (Deutschland), Mailand (Italien) sowie Chiba und Yokohama (Japan). Derzeit beschäftigen wir weltweit über 2.600 Teammitglieder.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250625974001/de/

Contacts:

Medienkontakt für AGC Inc.

info-pr@agc.com

Medienkontakt für AGC Biologics

Kati Sills

ksills@agcbio.com

+1 (425) 652-1182