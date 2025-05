Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein führendes globales Pharma- und Wellness-Unternehmen, meldete heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das Gesamtjahr (GJ) bis zum 31. März 2025.KonzernweiteFinanz-Highlights(in MilliardenINR oder wieangegeben)Einzelheiten Q4 GJ25 Q4 GJ24 Wachstum im GJ25 GJ24 Wachstum imJahresvergleich JahresvergleichUmsatzerlös aus 27,54 25,52 8 % 91,51 81,71 12 %laufenderGeschäftstätigkeitCDMO 17,88 16,49 8 % 54,47 47,50 15 %CHG 7,05 6,67 6 % 26,33 24.49 8 %ICH 2,74 2,38 15 % 10,93 9,85 11 %EBITDA 6,03 5,56 8 % 15,80 13,72 15 %EBITDA-Marge 22 % 22 % 17 % 17 %PAT (vor 1,54 1,32 16 % 0,91 0,81 13 %Sonderposten)Sonderposten* - (0,31) NM - (0,63) NMPAT (nach 1,54 1,01 52 % 0,91 0,18 411 %Sonderposten)* Q4 GJ24 - 0,31Mrd. Dies lässt sich primär auf das CDMO-Geschäft zurückführen, insbesondere auf die patentgeschützte kommerzielle Produktion.- Das EBITDA stieg in Q4 GJ25 um 8 % sowie im GJ25 um 15 % gegenüber dem Vorjahr, dank operativer Hebelwirkung, Kostenoptimierung und Initiativen für operative Exzellenz.- Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA verbesserte sich auf 2,7x im Vergleich zu 5,6x im GJ23.- Erstklassige Qualität: Seit 2011 halten wir unseren Status "Null OAIs" aufrecht.- Nachhaltigkeitsbemühungen tragen Früchte: Signifikante Verbesserung der S&P Global und EcoVadis ESG-BewertungenNandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, kommentiert: "Das Geschäftsjahr 2025 war ein stabiles Jahr für das Unternehmen, in dem wir einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar mit einem Wachstum von 12 % im Vergleich zum Vorjahr erreicht haben, begleitet von einer EBITDA-Marge von 17 % und einem 5-fachen Anstieg des Nettogewinns, was im Einklang mit unserer jährlichen Prognose steht. Es ist uns auch gelungen, unsere Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA unter dem Dreifachen zu halten, während wir regelmäßig in Fähigkeiten und Kapazitäten für künftiges Wachstum investiert haben. Im Jahresverlauf erzielten wir gute Fortschritte bei unseren wichtigsten Leistungskennzahlen, wie z. B. Wachstum bei Innovationsinitiativen und differenzierten Fähigkeiten im CDMO-Geschäft, Beibehaltung unserer führenden Position beim Inhalationsanästhetikum Sevofluran auf dem US-amerikanischen Markt und gesundes Wachstum bei unseren Power Brands in unserem Consumer Healthcare-Geschäft.Wir sind fest davon überzeugt, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Ziel für das Geschäftsjahr 2030 zu erreichen: ein Unternehmen mit einem Umsatz von zwei Milliarden US-Dollar, einer EBITDA-Marge von 25 % und einer Kapitalrendite im oberen Zehnerbereich zu werden ."Wichtigste Geschäftsergebnisse für Q4 und GJ2025Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (VertraglicheEntwicklungs- und Herstellungsorganisation): - Wachsender Beitrag vonInnovationsanstrengungen1: Anstieg von 50 % im GJ24 auf 54 % im GJ25,angetrieben durch die kommerzielle Herstellung von patentgeschützten Molekülen -Robustes Wachstum der Umsätze aus der patentgeschützten kommerziellenProduktion: Anstieg um mehr als 50 % auf 179 Mio. US-Dollar (im Vergleich zu 116Mio. US-Dollar im GJ24 und 53 Mio. US-Dollar im GJ23) - Die Umsätze ausdifferenzierten Angeboten stiegen um 28 % im Vergleich zum Vorjahr und trugen zu49 % der CDMO-Umsätze bei - Gesundes Wachstum im API-Generika-Geschäft -Verbesserung der EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr dank bessererBeschaffungsstrategien, Kostenoptimierung und Initiativen zur Steigerung deroperativen Performance - Beibehaltung unserer erstklassigen Qualitätsbilanz:Erfolgreiche Durchführung von 36 behördlichen Inspektionen und 165 Kundenauditsim GJ25 ohne größere Beanstandungen Complex Hospital Generic (CHG) (KomplexeGenerika für Krankenhäuser): - Inhalationsanästhesie (IA): WichtigeGPO-Vertragserneuerungen und Auftragsgewinne zur Unterstützung des IA-Verkaufsin den USA. Erfreuliche Entwicklung auf den RoW-Märkten - Kapazitätserweiterungin Indien abgeschlossen und pünktlich in Betrieb genommen: Marktchancen von ~400Mio. US-Dollar2 für Sevofluran in den RoW-Märkten - Beibehaltung von Platz einsin den USA bei Sevofluran (44 % Marktanteil2) und bei intrathekalem Baclofen (75% Marktanteil2) - Zulassung von Neoatricon®3 für mehrere Märkte in der EU und inGroßbritannien durch unseren Partner BrePco Pharma. Neoatricon® ist die einzigevorverdünnte, altersgerechte Formulierung von Dopamin, die für die Behandlungvon Kindern und Säuglingen zugelassen ist. - Mäßigung der EBITDA-Margen aufgrundeiniger einmaliger Ausgaben und des Kapazitätsausbaus in Indien. Eine Erholungwird jedoch ab dem GJ26 mit der Kommerzialisierung dieser zusätzlichenKapazitäten erwartet. India Consumer Healthcare (ICH) (Gesundheitsprodukte fürVerbraucher Indien) - Das ICH-Geschäft überschritt im Laufe des Jahres denstrategischen Umsatzmeilenstein von zehn Milliarden INR - Mit 20 % gegenüber demVorjahr wächst Power Brands im GJ25 weiter stark. Power Brands trugen zu 49 %des Gesamtumsatzes von ICH bei. o Ohne i-range, das durch die regulatorischePreiskontrolle beeinträchtigt wurde, betrug das Wachstum bei den Power Brands imGJ25 rund 26 %. - Neue Produkteinführungen: 21 neue Produkte und 31 neue SKUs imGJ25 hinzugefügt - Investitionen in Medien und Werbemaßnahmen: 11 % desICH-Umsatzes im GJ25. Start unserer neuen Medienkampagne mit Yami Gautam fürLittle's - E-Commerce-Umsatz stieg im GJ25 um 39 % und trug 21 % zum ICH-Umsatzbei. Präsenz auf mehr als 20 E-Commerce-Plattformen.1. Erforschung + Entwicklung + kommerzielle Herstellung von patentgeschütztenProdukten; 2. Nach Angaben von IQVIA, September 2024; 3. Neoatricon® wird vonBrePco Biopharma entwickelt. Wir haben uns die Vermarktungsrechte für die EU,Großbritannien und Norwegen gesichert und werden für den Vertrieb in diesenRegionen verantwortlich sein.KonsolidierteGewinn- undVerlustrechnung(in MilliardenINR oder wieangegeben)Einzelheiten Quartal GesamtjahrQ4 GJ25 Q4 GJ24 Veränderung zum GJ25 GJ24 Veränderung zumVorjahr VorjahrUmsatzerlös aus 27,54 25,52 8 % 91,51 81,71 12 %laufenderGeschäftstätigkeitSonstige Erträge 0,42 0,26 59 % 1,35 1,75 (23 %)Gesamtertrag 27,96 25,79 8 % 92,86 83,47 11 %Materialkosten 9,55 10,14 (6 %) 32,32 29,54 9 %Personalaufwand 6,12 4,94 24 % 23,07 20,30 14 %Sonstige 6,26 5,14 22 % 21,67 19,91 9 %AufwendungenEBITDA 6,03 5,56 8 % 15,80 13,72 15 %1,04 1,14 (9 %) 4,22 4,48 (6 %)FinanzierungskostenAbschreibungen 2,43 1,96 24 % 8,16 7,41 10 %Anteil am 0,16 0,12 35 % 0,73 0,59 23 %NettogewinnassoziierterUnternehmenGewinn vor 2,73 2,58 6 % 4,15 2,42 71 %SteuernSteuern 1,19 1,26 (5 %) 3,24 1,61 100 %Nettogewinn nach 1,54 1,32 16 % 0,91 0,81 13 %Steuern (vorSonderposten)Sonderposten* - (0,31) NM - (0,63) NMNettogewinn nach 1,54 1,01 52 % 0,91 0,18 411 %Steuern (nachSonderposten)* Q4 GJ24 - 0,31Mrd. Mai 2025 von 9.30 bis 10.15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten anbieten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2025 zu erörtern.Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:Veranstaltung Ort und Zeit TelefonnummerTelefonkonferenz am 15. Indien - 9.30 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22Mai 2025 7115 8320 (Hauptnummer)1 800 120 1221(Gebührenfreie Nummer)USA - 0.00 Uhr (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133Großbritannien - 5.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit London) 08081011573Singapur - 12.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Singapur) 8001012045Hongkong - 12.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Hongkong) 800964448Express-Anmeldung mit Bitte verwenden Sie diesenDiamond Pass Link für die vorherigeRegistrierung, um dieWartezeit bei derTeilnahme an derTelefonkonferenz zuverkürzen:https://clicktime.symantec.com/15tTDy8HiefVsfhet88NZ?h=fW3GbZrqogMd-yABQyRMy2isMM11wQD-TSFMQrYI2gs=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D6099661%26linkSecurityString%3D26cd0b7825(https://clicktime.symantec.com/15tTDy8HiefVsfhet88NZ?h=fW3GbZrqogMd-yABQyRMy2isMM11wQD-TSFMQrYI2gs=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D6099661%26linkSecurityString%3D26cd0b7825)KlickenSie hier(https://clicktime.symantec.com/15xs6eNrywbds3DvnF3nY?h=sHpQNYVmnB3Wy91XgptmexllrkFdUxwthtgmVQ1kohA=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D0792646%26linkSecurityString%3D5a1203caahttps://clicktime.symantec.com/15xs6eNrywbds3DvnF3nY?h=sHpQNYVmnB3Wy91XgptmexllrkFdUxwthtgmVQ1kohA=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D0792646%26linkSecurityString%3D5a1203caa)Informationen zu Piramal Pharma Limited:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. 