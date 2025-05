NEW YORK, New York (IT-Times) - Die Aktien- und Krypto-Trading-App eToro legt beim Börsengang an der Nasdaq um 29 Prozent zu, nachdem der IPO-Preis über dem erwarteten Bereich lag. Die bekannte Broker-App eToro (Nasdaq: ETOR, ISIN: VGG320891077) sammelte bei ihrem Börsengang am späten Dienstag fast 310...

Den vollständigen Artikel lesen ...