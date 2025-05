New York - UN-Generalsekretär António Guterres hat davor gewarnt, die Ukraine zu Gebietsabtretungen an Russland zu zwingen. "Ein gerechter Frieden bedeutet, dass die UN-Charta, das Völkerrecht und die territoriale Integrität der Ukraine respektiert werden. Das wird nicht einfach sein", sagte Guterres der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe).Das Prinzip der territorialen Integrität sei "in der heutigen Welt von äußerster Bedeutung". Die Verteidigung der territorialen Integrität betreffe nicht nur die Ukraine. "Sie ist grundlegend für Frieden und Sicherheit in der Welt", mahnte Guterres. Wenn der Grundsatz der territorialen Integrität nicht mehr gelte, führe das "zu einer Vervielfachung von Konflikten".Die Ukraine sieht sich in den laufenden Friedensbemühungen Druck von US-Präsident Donald Trump ausgesetzt, sich mit dem Verlust der von Russland seit 2014 besetzten Halbinsel Krim und womöglich Gebieten im Osten des Landes abzufinden.Die laufenden Friedensbemühungen beobachte er dennoch mit Optimismus, erklärte Guterres. "Ich sehe, dass die Dinge in Bewegung sind. In den vergangenen Tagen hat sich die Position der amerikanischen Vermittler verändert: von einer klareren Verbindung zu den russischen Positionen hin zu einer offeneren Haltung gegenüber den ukrainischen Positionen", sagte er. Er sei "daher zuversichtlich, dass ein Waffenstillstand ohne Vorbedingungen zustande kommen kann, der die Grundlage für einen gerechten Frieden schafft".