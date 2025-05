An den deutschen Großmärkten wird die Nachfrage nach Salatgurken aktuell bereits durch die regionalen Produktionen abgedeckt. Importe sind kaum noch nötig. Die Preise haben in der ersten Wochenhälfte etwas nachgegeben. Bildquelle: Pixabay Aber auch an den Veilingen des Beneluxraumes haben die Preise weiter nachgegeben und stabilisieren sich in der ersten Wochenhälfte....

