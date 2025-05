"Himmlisch frisch!" ist dieses Jahr das Motto der Kampagne "Erlebe Deinen Markt", an der sich rund 400 Wochenmärkte aus dem Verbandsnetzwerk GFI Deutsche Frischemärkte e.V. und assoziierte Partner beteiligen. Foto © GFI 400 Märkte mit vielen bunten Aktionen Tag des Wochenmarktes am 17. Mai Nationaler Event am 5. Juli...

