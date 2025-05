Agrarförderungen sind immer ein ein Thema in der Gesellschaft. Besonders jetzt, wo Staatshaushalte sparen müssen. Grundsätzlich sind Förderungen aus öffentlichen Mitteln ein Ansporn, um materielle oder immaterielle Investitionen an zu stoßen. Agrarförderungen waren das erste Förderungsinstrument in der EU, das gemeinschaftlich über GAP (gemeinsame...

Den vollständigen Artikel lesen ...