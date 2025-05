The following instruments on XETRA do have their first trading 16.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.05.2025Aktien1 US21873S1087 CoreWeave Inc.2 CA8269461056 Sika AG3 CA0959221007 BluEnergies Ltd.4 CA74349D1069 Propel Holdings Inc.5 CA1920771054 Coelacanth Energy Inc.Anleihen/ETF1 XS3015761458 American Express Co.2 XS3075491152 BMW Finance N.V.3 USC10602BQ92 Bombardier Inc.4 ES0000090961 Junta de Andalucía5 XS3075492044 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 USU8936PBF90 Transdigm Inc.7 XS3037646661 Banco de Sabadell S.A.8 XS3075490188 BMW Finance N.V.9 XS3074495444 ING Groep N.V.10 XS3070027522 Magna International Inc.11 US980236AU78 Woodside Finance Ltd.12 DE000DW6AH40 DZ BANK AG13 DE000DW6AH32 DZ BANK AG14 AT0000A3LJW6 Erste Group Bank AG15 XS3071336526 Swisscom Finance B.V.16 US912797QN08 United States of America17 FR001400WJR8 Valéo S.E.18 FR001400YRU1 Veolia Environnement S.A.19 BE0000365743 Belgien, Königreich20 US21874AAC09 Core Scientific Inc.21 XS3074385009 D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH22 XS3074473474 DNB Bank ASA23 AT0000A3M597 Erste Group Bank AG24 USF6100PCP74 L'Oréal S.A.25 XS3073633722 Lloyds Banking Group PLC26 US644393AC48 New Fortress Energy Inc.27 US644393AB64 New Fortress Energy Inc.28 USU6422PAC24 New Fortress Energy Inc.29 PTNOBPOM0007 Novo Banco S.A.30 XS3050686321 OTP banka d.d.31 XS3045728683 Queensland Treasury Corp.32 SK4000027355 Vseobecná Úverová Banka AS33 US980236AT06 Woodside Finance Ltd.34 US980236AX18 Woodside Finance Ltd.35 US04522KAQ94 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)36 XS3075490261 BMW Finance N.V.37 EU000A4EBBP0 European Investment Bank (EIB)38 DE000LB4W9X2 Landesbank Baden-Württemberg39 DE000HEL0GY9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DeutschlandIE000ZUTO1I5 Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF