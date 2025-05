EQS-Media / 28.05.2025 / 12:49 CET/CEST

DVI schließt Bondmarkt-Transaktionen im Volumen von 350 Millionen Euro erfolgreich ab Erste Grüne Anleihe des Unternehmens über 350 Millionen Euro emittiert

Vorzeitige Rückführung der im Januar 2027 auslaufenden Anleihe

Green Finance Framework der DVI schuf Grundlage für Green-Bond-Emission

Wohnimmobilienportfolio mit hoher Energieeffizienz Die D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH ("DVI") hat ihre erste Grüne Anleihe mit einem Volumen von 350 Millionen Euro emittiert. Mit dem Emissionserlös wird in erster Linie der vorzeitige Rückkauf der im Januar 2027 auslaufenden Anleihe (ISIN: XS2431964001) finanziert. Die Emission der Anleihe am 14. Mai 2025 war deutlich überzeichnet; bis zum Mittag des Emissionstages wuchs das Orderbuch auf über 1,1 Milliarden Euro. Aufgrund der Überzeichnung reduzierten sich die zunächst mit 300 Basispunkten angegebenen Initial Pricing Thoughts (IPT) um 25 auf 275 Basispunkte. Somit ergab sich für die erste Grüne Anleihe der DVI eine Effektivverzinsung von 5,091 Prozent. Als jährlicher Kupon wurden 4,875 Prozent festgelegt. Die Grüne Anleihe hat eine Laufzeit von 5,25 Jahren und wird am 21. August 2030 fällig. Sie erhielt - ebenso wie bereits die erste Unternehmensanleihe der DVI - von den Ratingagenturen S&P sowie Fitch Ratings ein Investment-Grade-Rating von BBB-. Ziel der Anleiheemission war die vorzeitige Rückführung der im Januar 2027 auslaufenden Anleihe der DVI (ISIN: XS2431964001) mit einem Volumen von 350 Millionen Euro, welche die Gesellschaft im Jahr 2022 platziert hatte. Hierzu wurde allen Haltern dieser Anleihe im Rahmen einer sogenannten Any & All Tender Offer in der Zeit vom 12. Mai bis zum 20. Mai 2025 der Rückkauf der Anleihe zu einem attraktiven Rückkaufspreis angeboten. Zudem wurde den am Rückkaufprogramm teilnehmenden Haltern der Anleihe 2022/2027 Bevorzugung bei der Zuteilung der neuen Grünen Anleihe gewährt. Dadurch konnte eine hohe Rückkaufsrate von 81,8 Prozent der Halter der Anleihe 2022/2027 erreicht werden. Eine Grundlage für die erfolgreiche Emission ihrer ersten Grünen Anleihe hatte die DVI bereits Anfang Mai 2025 mit der Veröffentlichung ihres Green Finance Frameworks geschaffen, mit dem die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens in einem Rahmenwerk für künftige Finanzierungen kodifiziert wurden. Im Fokus steht dabei insbesondere die Energieeffizienz des Gebäudebestands von DVI. Rund 54 Prozent der beheizbaren Flächen der darin enthaltenen Wohngebäude erreichen gemäß ihren Energieausweisen mindestens die Energieeffizienzklasse B und gut 92 Prozent erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse C. Das Green Finance Framework der DVI wurde von Sustainable Fitch im Rahmen einer sogenannten Second Party Opinion als "exzellent" beurteilt; zugleich wurde dessen Übereinstimmung mit international relevant Richtlinien - wie etwa den ICMA Green Bond Principles - bestätigt. Mit der Emission der ersten Grünen Anleihe beabsichtigte die Geschäftsführung der DVI die weitere Etablierung des Unternehmens am Kapitalmarkt. Zudem wurde mit einem möglichst hohen Grad an Anleiherückkäufen eine frühzeitige weitere Optimierung des bereits heute langfristigen Fälligkeitsprofils der Darlehens- und Anleiheverbindlichkeiten angestrebt. Über die DVI Gruppe

Die DVI Gruppe mit Sitz in Schönefeld bei Berlin ist ein inhabergeführter Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten. Der eigenverwaltete Bestand von aktuell rund 3 Milliarden Euro besteht in erster Linie aus energieeffizienten Wohnanlagen in Berlin. Seit 2017 erwirbt die Gruppe auch Büroimmobilien und investiert verstärkt in anderen deutschen Großstädten. Die von der DVI Gruppe im Januar 2022 begebene Unternehmensanleihe 2022/2027 trägt die internationale Wertpapierkennnummer ISIN XS2431964001; die im Mai 2025 emittierte Grüne Anleihe 2025/2030 hat die ISIN XS3074385009.

Emittent/Herausgeber: D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltung GmbH

