Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 527 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 86,0% [1]

Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re; Preiserhöhung von 1,5%

Corporate Solutions verzeichnet 208 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 88,4% [2]

Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 439 Mio. USD Gewinn

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 4,4%; Umlaufrendite von 4,1% Zürich, 16. Mai 2025 - Swiss Re hat im ersten Quartal 2025 einen Gewinn von 1,3 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 22,4% erzielt. Die Auswirkungen von Naturkatastrophen- und Man-made-Grossschäden wurden durch die starke zugrunde liegende Performance aller Geschäftsbereiche der Gruppe ausgeglichen. Zudem profitierte die Gruppe von positiven Anlage- und Steuereffekten. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das erste Quartal 2025 war für unsere Sach- und Haftpflichtsparten von erheblichen Grossschäden geprägt. Trotzdem haben alle Geschäftseinheiten robuste Ergebnisse erzielt. Das unterstreicht die Widerstandsfähigkeit der Gruppe und verdeutlicht, dass wir in der Lage sind, unsere Kunden zu unterstützen, indem wir als Puffer für Extremrisiken fungieren.» Anders Malmström, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Der wichtigste Faktor für das Ergebnis von Swiss Re im ersten Quartal war das weiterhin disziplinierte Underwriting, und unsere Anlageperformance kam unterstützend hinzu. Wir verfügen über eine anhaltend starke Kapitalausstattung und sind weiterhin gut aufgestellt, um unsere Kunden zu unterstützen.» Konzernergebnis durch Beiträge aller Geschäftseinheiten getragen

Swiss Re verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Gewinn von 1,3 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 22,4%, verglichen mit einem Gewinn von 1,1 Mrd. USD und einer ROE von 20,7% im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür waren die robusten Underwriting-Ergebnisse aller Geschäftsbereiche der Gruppe. Hinzu kamen solide Anlagerenditen und ein günstiger Steuersatz von 14%[3]. Der Versicherungsumsatz der Gruppe belief sich auf 10,4 Mrd. USD, verglichen mit 11,7 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Hauptgründe für den Rückgang sind Einmaleffekte aufgrund der Umstellung auf IFRS und die Beendigung eines externen Retrozessionsgeschäfts bei L&H Re - beides wirkte sich im Vorjahreszeitraum positiv aus - sowie ungünstige Währungseinflüsse. Das versicherungstechnische Ergebnis, das die Profitabilität des Underwriting widerspiegelt, betrug 1,3 Mrd. USD, verglichen mit 1,4 Mrd. USD im ersten Quartal 2024. Erhöhte wiederkehrende Kapitalerträge

Die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von Swiss Re stieg von 4,0% im Vorjahreszeitraum auf 4,4% im ersten Quartal 2025. Dieser Anstieg ist auf höhere wiederkehrende Erträge zurückzuführen, aber auch auf den realisierten Gewinn aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung im März 2025, der sich auf 209 Mio. USD belief. Teilweise ausgeglichen wurde dieser Gewinn durch realisierte Verluste aus dem gezielten Verkauf von festverzinslichen Wertschriften. Die Umlaufrendite lag im Berichtszeitraum bei 4,1%, verglichen mit 3,9% im Vorjahreszeitraum. Die Wiederanlagerendite belief sich für das Berichtsquartal auf 4,5%. Starke Kapitalausstattung

Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark: Die SST-Quote der Gruppe lag per 1. April 2025 bei geschätzten 254%[4] und damit oberhalb der Zielspanne von 200 bis 250%. Löschung überschüssiger eigener Aktien

Swiss Re plant die Löschung von rund 18,7 Millionen überschüssigen eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind, bis 30. Juni 2025 in Einklang mit dem in den Statuten festgelegten Kapitalband. Nach Abschluss der Löschung wird die Gesamtanzahl der Aktien der Swiss Re AG 298,8 Millionen betragen. Davon werden rund 294,8 Millionen Aktien von Aktionärinnen und Aktionären gehalten und sind dividendenberechtigt; rund 4,0 Millionen sind eigene Aktien, die vornehmlich für aktienbasierte Vergütungspläne gehalten werden. P&C Re zeigt trotz hoher Schäden robuste Performance

P&C Re erzielte im ersten Quartal 2025 einen Gewinn von 527 Mio. USD, verglichen mit 555 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. P&C Re absorbierte im Berichtszeitraum eine erhöhte Zahl von Grossschäden. Gleichzeitig wirkte sich der Gewinn aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung positiv auf das Ergebnis aus. Die Grossschäden aus Naturkatastrophen beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf 570 Mio. USD, was 29% des Jahresbudgets für Grossschäden aus Naturkatastrophen entspricht. Der grösste Teil entfiel dabei auf die Waldbrände in Los Angeles. Hinzu kamen Man-made-Grossschäden in Höhe von 140 Mio. USD. P&C Re erzielte ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 575 Mio. USD, verglichen mit 704 Mio. USD im Jahr 2024, und einen Schaden-Kosten-Satz von 86,0%. Für das Gesamtjahr strebt P&C Re einen Schaden-Kosten-Satz von unter 85% an. Der Versicherungsumsatz belief sich im ersten Quartal 2025 auf 4,5 Mrd. USD, verglichen mit 5,0 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Gründe für den Rückgang sind positive Einmaleffekte der Umstellung auf IFRS im Vorjahreszeitraum, ungünstige Währungseinflüsse und Massnahmen zur Portefeuillebereinigung in den Haftpflichtsparten. Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re

P&C Re erneuerte per 1. April 2025 Verträge mit einem Prämienvolumen in Höhe von 2,2 Mrd. USD. Damit erhöhte sich das Volumen im Vergleich zum zur Erneuerung anstehenden Geschäft um 2,8%. Insgesamt erreichte P&C Re in dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 1,5%. Auf Basis einer vorsichtigen Einschätzung der wirtschaftlichen Inflation und aktualisierter Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 3,7%. Die resultierende Portefeuillequalität ist mit den Finanzzielen der Gruppe für 2025 im Einklang. Corporate Solutions erneut mit starker Performance

Corporate Solutions erzielte im ersten Quartal 2025 einen Gewinn von 208 Mio. USD, verglichen mit 195 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis zeugt von einer robusten Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts trotz erhöhter Forderungen aus Man-made-Schäden. Hinzu kamen solide Kapitalerträge. Das versicherungstechnische Ergebnis belief sich im ersten Quartal 2025 auf 240 Mio. USD, verglichen mit 213 Mio. USD im ersten Quartal 2024. Die Forderungen aus Man-made-Grossschäden betrugen 147 Mio. USD. Wichtigste Treiber bei den Grossschäden aus Naturkatastrophen, die sich auf 60 Mio. USD beliefen, waren die Waldbrände in Los Angeles und der tropische Zyklon Alfred in Queensland, Australien. Corporate Solutions erzielte im ersten Quartal einen Schaden-Kosten-Satz von 88,4% und strebt für das Gesamtjahr einen Schaden-Kosten-Satz von unter 91% an. Der Versicherungsumsatz belief sich im ersten Quartal 2025, wie im Vorjahreszeitraum, auf 1,8 Mrd. USD. Strikte Portefeuillesteuerung und gezieltes Wachstum glichen die bereits angekündigte Nichtverlängerung des irischen Medex-Geschäfts, Einmaleffekte der Umstellung auf IFRS im Vorjahreszeitraum und ungünstige Währungseinflüsse teilweise aus. L&H Re erzielt im ersten Quartal solides Ergebnis

L&H Re erzielte im ersten Quartal 2025 einen Gewinn von 439 Mio. USD, was einer leichten Steigerung gegenüber 412 Mio. USD im Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Resultat ist ein Beleg für die versicherungstechnischen Margen des umfangreichen Bestandsgeschäfts von L&H Re, die durch das Anlageergebnis ergänzt wurden. Der Versicherungsumsatz belief sich auf 4,1 Mrd. USD, verglichen mit 4,8 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die Hauptgründe für diesen Rückgang sind die Beendigung eines externen Retrozessionsgeschäfts und positive Einmaleffekte der Umstellung auf IFRS im Vorjahreszeitraum sowie ungünstige Währungseinflüsse. Das versicherungstechnische Ergebnis belief sich im ersten Quartal auf 456 Mio. USD und liegt damit um 5% über dem des Jahres 2024 (434 Mio. USD). L&H Re erzielte solide Margen im Neugeschäft. Für das Gesamtjahr 2025 strebt die Geschäftseinheit einen Gewinn von 1,6 Mrd. USD an. Rückzug aus iptiQ verläuft planmässig

Der Rückzug aus iptiQ verläuft planmässig. Im April 2025 schloss Swiss Re den Verkauf des Geschäftsbereichs Sales Solutions von iptiQ Americas durch ein Management-Buy-out ab. Gleichzeitig kündigte Swiss Re den Verkauf des australischen Geschäfts von iptiQ an Hannover Re an. Ausblick

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Nach einem turbulenten Jahresauftakt bleiben wir wachsam und konzentrieren uns auf den Erhalt des robusten Fundaments unseres Unternehmens. Alle unsere Geschäftsbereiche sind dank der entschlossenen Massnahmen, die wir 2024 ergriffen haben, gut aufgestellt und haben im ersten Quartal eine robuste Performance erzielt. Zusammen mit unserer anhaltenden Fokussierung auf Kostendisziplin und Effizienz stimmt uns dies trotz des herausfordernden Umfelds zuversichtlich im Hinblick auf unsere Ziele für 2025.» Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 In Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Q1 2024 Q1 2025 Veränderung Konsolidierte Gruppe (Total) Gewinn[5] 1 096 1 275 16% Versicherungsumsatz 11 676 10 405 -11% Versicherungstechnisches Ergebnis 1 352 1 270 -6% Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis)[6] 20,7 22,4 Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 4,0 4,4 Umlaufrendite (%, Jahresbasis) 3,9 4,1 31.12.24 31.03.25 Eigenkapital 21 892 23 383 7% Buchwert je Aktie (USD) 74.44 79.51 7% Q1 2024 Q1 2025 P&C Reinsurance Gewinn[5] 555 527 -5% Versicherungsumsatz 4 964 4 465 -10% Versicherungstechnisches Ergebnis 704 575 -18% Schaden-Kosten-Satz (%) 84,7 86,0 Corporate Solutions Gewinn[5] 195 208 7% Versicherungsumsatz 1 836 1 759 -4% Versicherungstechnisches Ergebnis 213 240 13% Schaden-Kosten-Satz (%) 89,9 88,4 L&H Reinsurance Gewinn 412 439 7% Versicherungsumsatz 4 794 4 055 -15% Versicherungstechnisches Ergebnis 434 456 5% Finanzkalender 14. August 2025 Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025

14. November 2025 Ergebnisse der ersten neun Monate 2025

5. Dezember 2025 Management Dialogue 2025

27. Februar 2026 Ergebnisse des Gesamtjahres 2025 Telefonkonferenz für Medienvertreter Swiss Re wird heute um 08.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Medienvertreter durchführen. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte zehn Minuten vor Beginn der Konferenz die für Ihren Standort angegebene Telefonnummer: Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13 Vereinigte Staaten: +1 (1) 631 570 56 13 Einwahlnummern für weitere Standorte finden Sie hier . Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Swiss Re wird heute um 14.00 Uhr (MESZ) im Rahmen eines Webcast für Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und Analystenpräsentation finden Sie hier . [1] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden) / (Versicherungsumsatz + Zuordnung von Rückversicherungsprämien)]. [2] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Zuordnung von Rückversicherungsprämien + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz]. [3] Normalerweise geht die Gruppe von einem Steuersatz im Bereich von 21 bis 23% aus. [4] Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. April 2025. Die SST-Quote per 1. Januar 2025 wurde der FINMA im April gemeldet und unterliegt einer regelmässigen Überprüfung durch die FINMA. [5] Einschliesslich des Minderheitsanteilen zurechenbaren Ergebnisses in Höhe von 4 Mio. USD für die Gruppe im ersten Quartal 2024 (davon 3 Mio. USD bei P&C Re und 1 Mio. USD bei Corporate Solutions) und 8 Mio. USD für die Gruppe im ersten Quartal 2025 (davon 8 Mio. USD bei Corporate Solutions). [6] Angabe für Q1 2024 entspricht dem angepassten Eigenkapital von 2023 gemäss Geschäftsbericht 2024. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

