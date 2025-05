GBP/USD zieht einige Käufer in der Nähe von 1,3310 während der asiatischen Sitzung am Freitag an.US-EPI fiel im April unerwartet.Besser als erwartete britische BIP-Daten dämpfen die Hoffnungen auf eine aggressive Lockerung der Geldpolitik durch die BoE. Das Währungspaar GBP/USD klettert während der asiatischen Handelsstunden am Freitag auf etwa 1,3310. ...

