Ein neuer Bericht legt dar, wie Versorgungsunternehmen und Unternehmen auf der ganzen Welt Wasser wiederverwenden, den Verlust von Wasser verhindern und für eine sicherere Wasserversorgung in ihren Gemeinden sorgen können

Versorgungsbetriebe und Unternehmen auf der ganzen Welt haben seit 2019 18,1 Milliarden Kubikmeter Wasser wiederverwendet. Ermöglicht wurde dies durch Lösungen des Weltmarktführers im Bereich Wassertechnologie Xylem (NYSE: XYL), wie das Unternehmen in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht bekannt gab. Dieses Volumen reicht laut globalen Verbrauchsschätzungen aus, um den jährlichen Wasserbedarf von über 350 Millionen Menschen zu decken.1

Die Wiederverwendung von Wasser ist nur ein Teil einer breiter angelegten Initiative zur Verbesserung der globalen Wasserversorgungssicherheit. Weitere Maßnahmen beinhalten die Einführung fortschrittlicher Aufbereitungsmethoden und digitaler Technologien. Wassermanager nutzen diese Innovationen, um Wasserquellen zu schützen, Verunreinigungen zu entfernen, Emissionen zu reduzieren und die Wasserinfrastruktur widerstandsfähiger zu machen.

"Unsere Kunden befassen sich mit den größten Herausforderungen der globalen Wasserwirtschaft", so Matthew Pine, President und Chief Executive Officer von Xylem. "Ihre Ergebnisse verdeutlichen, wie sich die Skalierung bewährter Technologielösungen zur Stärkung von Wassersystemen auswirkt. Die von ihnen geleistete Arbeit ermöglicht es Unternehmen und Gemeinden, ihre Wasserversorgungssicherheit zu verbessern."

Im Jahr 2019 hat Xylem seine 2025 Sustainability Goals vorgestellt. Diese Nachhaltigkeitsziele umfassen mehrere Vorhaben, deren Fokus auf den positiven Auswirkungen der Technologien von Xylem für seine Kunden liegt. Seitdem haben die Lösungen von Xylem den Kunden folgende Möglichkeiten eröffnet:

Die Wiederverwendung von 18,1 Milliarden Kubikmetern Wasser, wodurch der Lebenszyklus und der Wert von Süßwasser verlängert werden. In den USA hat ein globaler Spirituosenhersteller Möglichkeiten zur Wiederverwendung von mehr als 3.785 Kubikmetern Wasser pro Jahr identifiziert.

In den USA hat ein globaler Spirituosenhersteller Möglichkeiten zur Wiederverwendung von mehr als 3.785 Kubikmetern Wasser pro Jahr identifiziert. Die Reduzierung des Wasserverlusts in Verteilungsnetzen um 3,7 Milliarden Kubikmeter. In Spanien gelang es einem regionalen Wasserversorger, zwei größere Rohrleitungsausfälle zu vermeiden und Leckagen zu verhindern. Durch vorausschauendes Monitoring und Analysen konnten somit jährlich 25.000 Kubikmeter Wasser eingespart werden.

In Spanien gelang es einem regionalen Wasserversorger, zwei größere Rohrleitungsausfälle zu vermeiden und Leckagen zu verhindern. Durch vorausschauendes Monitoring und Analysen konnten somit jährlich 25.000 Kubikmeter Wasser eingespart werden. Die Vermeidung des Eintritts von 10,7 Milliarden Kubikmeter verschmutztem Wasser in Gewässer. In den USA können Industrieunternehmen dank einer fortschrittlichen Aufbereitungsanlage Schwermetalle aus Abwässern herausfiltern, gefährliche Abfälle reduzieren und die Einleitung in lokale Gewässer minimieren.

In den USA können Industrieunternehmen dank einer fortschrittlichen Aufbereitungsanlage Schwermetalle aus Abwässern herausfiltern, gefährliche Abfälle reduzieren und die Einleitung in lokale Gewässer minimieren. Die Reduzierung der durch Wasser verursachten CO2e-Emissionen um mehr als 6,4 Million metrische Tonnen. In Osteuropa konnte ein Lebensmittelhersteller seinen Energieverbrauch um 33 Prozent senken, indem er auf eine intelligente Belüftungstechnologie umstellte.

Xylem hat alle vier seiner Nachhaltigkeitsziele für Kunden für 2025 früher als geplant erreicht. Aufbauend auf dieser Dynamik hat sich das Unternehmen ein neues ambitioniertes Ziel gesetzt: Das Unternehmen will es seinen Kunden ermöglichen, ihren jährlichen Wasserbedarf bis 2030 um 2 Milliarden Kubikmeter zu senken.

"Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben und einen positiven Beitrag in den Gemeinden zu leisten, in denen wir alle tätig sind", so Claudia Toussaint, Chief Sustainability Officer. "Dieser Bericht zeigt, wie unser Engagement als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit die Wettbewerbsfähigkeit von Xylem auf dem Markt stärkt. Indem wir das Thema Nachhaltigkeit in alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit und Unternehmenskultur integrieren, ermöglichen wir es unseren Kunden und Gemeinden, die für die Gesundheit und das Wirtschaftswachstum unverzichtbare Sicherheit der Wasserversorgung zu gewährleisten."

Darüber hinaus wirkt sich das Engagement von Xylem auch auf die gesamte Wertschöpfungskette aus. Im Jahr 2024 gingen 43 der Ausgaben von Xylem für Lieferanten an Partner, die Teil der globalen Initiative WASH4Work sind, deren Ziel es ist, den Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene zu verbessern.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein führendes globales Fortune-500-Unternehmen für Wasserlösungen, das Kunden und Gemeinden dabei unterstützt, eine Welt zu schaffen, in der die Wasserversorgung sicherer ist. Unsere 23.000 engagierten Mitarbeiter haben im Jahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 8,6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und mit Innovation und Fachwissen die Wasser- und Ressourcenverwaltung optimiert. Besuchen Sie uns unter www.xylem.com und lassen Sie uns gemeinsam Lösungen für die Wasserwirtschaft entwickeln.

_____________________________ 1 Schätzungen zum weltweiten Pro-Kopf-Wasserverbrauch der Vereinten Nationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250515983693/de/

Contacts:

Medien

Houston Spencer

+1 (914) 240-3046

Houston.Spencer@xylem.com