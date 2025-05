EUR/GBP bleibt durch einen stärkeren Euro gestützt, selbst angesichts wachsender Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch die EZB.EZB-Mitglied Francois Villeroy de Galhau bemerkte: "Wir befinden uns derzeit nicht in einem Währungskrieg, sondern eher in einer Handelskriegssituation."Die solide wirtschaftliche Leistung des Vereinigten Königreichs könnte ...

