In Reppichau in Sachsen-Anhalt baut Energiepark Reppichau eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 75 MW Leistung. Die Fertigstellung ist für Ende Juni geplant. Im Energiepark Reppichau hat man den ersten Outdoor-Großtransformator installiert. Das 75-MW-Photovoltaik-Großprojekt in Sachsen-Anhalt liegt damit voll im Plan und nähert sich der für Ende Juni 2025 geplanten Fertigstellung. Auf rund 100 Hektar Fläche entsteht derzeit eines der größten EEG-geförderten PV-Projekte in Mitteldeutschland.Vier ...

