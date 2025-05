NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Kursanstieg der Aktie seit Jahresbeginn werde den kurz- bis mittelfristigen fundamentalen Herausforderungen für den Chemiekonzern nicht gerecht, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda), die nach eigener Aussage unter den Konsensschätzungen liegen. Andere Branchentitel hält er für werthaltiger und risikoärmer, wie seine Top-Empfehlungen Akzo Nobel, IMCD und Syensqo. Evonik bevorzugt er wegen des langfristigen Potenzials dank des deutschen Konjunkturprogramms ebenfalls gegenüber Lanxess./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470405