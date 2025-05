Die Cantourage-Aktie hat am Donnerstag kräftig um +6% auf 5,32 € zugelegt. Hier wurde ein neuer Umsatzrekord seitens der Marktteilnehmer belohnt. Was spricht für den Kauf der Aktie? Absatzmarkt wächst Grund Nummer 1: Der medizinische Markt für Cannabis-Produkte wächst stetig. Ursprünglich war das Unternehmen nur in Deutschland tätig, mittlerweile ist es stark in Großbritannien und Polen vertreten. Mittelfristig dürfte eine weitere Expansion in andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...