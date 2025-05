kundenservice@finanzen100.de

Oliver Blume leitet als Chef von VW und Porsche die Geschicke von gleich zwei Dax-Konzernen. Gerade in Zeiten, wo die deutschen Autohersteller vor großen Herausforderungen stehen, gibt es immer wieder Spekulationen, dass Blume seine Doppelrolle aufgeben könnte, um sich nur noch auf VW zu konzentrieren. Mit weiteren Personalentscheidung hat er in dieser Woche dafür schon vorgesorgt und den Vorstand des Sportwagenbauers zugleich weiter verjüngt: Vera Schalwig (45) übernimmt ab Mitte August das Vorstandsressort Personal. Joachim Scharnagl (49) tritt zum gleichen Termin als neuer Vorstand für Beschaffung an. Zugleich steigt im Juli der gut vernetzte Entwicklungschef Michael Steiner zum stellvertretenden Vorstandschef auf.