Textron Aviation meldete heute das Erreichen eines wichtigen Meilensteins im Flugerprobungsprogramm der Cessna Citation CJ4 Gen3 mit dem erfolgreichen Erstflug eines zweiten Prüfobjekts des P1. Die Tests am P1-Flugzeug werden sich auf die Bereiche Avionik, Menschliche Faktoren und Innenausstattung konzentrieren. Der Business-Jet Citation CJ4 Gen3 ist so konzipiert, dass die Piloten im Cockpit weiterhin einen Schritt voraus sind, denn er ist nicht nur mit den meisten Standardfunktionen seiner Klasse, sondern auch mit der Garmin-Avionik der nächsten Generation G3000 PRIME ausgestattet.

Cessna Citation CJ4 Gen3 flight test program advances through milestones as second test article takes flight. (Photo Credit: Textron Aviation)

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt.

"Dieser Erfolg hält die Fortführung des Erprobungsprogramms für die CJ4 Gen3 in Schwung und spiegelt das Engagement und Know-how unseres Teams bei der Entwicklung, Zertifizierung und Auslieferung des besten Flugzeugs für unsere Kunden wider", sagte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering Programs. "Mit der Erweiterung unseres Flugerprobungsprogramms um dieses Prüfobjekt setzen wir den rigorosen Testbetrieb auf unserem Weg zur Zertifizierung fort."

Bei dem drei Stunden und 29 Minuten dauernden Erstflug mit den Piloten James Bearman und Corey Eckhart standen allgemeine Aspekte der Avionik sowie Systembewertungen im Vordergrund. Dabei erreichte das Flugzeug eine maximale Höhe von 45.000 Fuß und eine maximale Geschwindigkeit von 305 Knoten. Wie Bearman erklärte, erfüllte es die Erwartungen des Erprobungsprogramms und absolvierte einen reibungslosen Flug.

Der Business-Jet Citation CJ4 Gen3 wurde 2024 während der NBAA-BACE (National Business Aviation Association Business Aviation Convention Exhibition) angekündigt und wird voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen. Das P1-Testflugzeug wird nach dem Prototypen CJ4 Gen3, der 2024 seinen Erstflug absolvierte, in das Programm aufgenommen. Als Business-Jet der nächsten Generation knüpft die CJ4 Gen3 an die legendäre Geschichte der Citation-Familie an, die seit Langem als beliebteste Produktlinie von Geschäftsreiseflugzeugen weltweit gilt.

Über die Cessna Citation CJ4 Gen3

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 ist das größte Citation-Modell im Leichtjet-Segment. Das für Ein-Piloten-Betrieb zertifizierte Flugzeug zeichnet sich im Vergleich mit größeren Flugzeugen durch eine höhere Reisegeschwindigkeit, Reichweite und Wirtschaftlichkeit aus und ist somit die ideale Plattform für Eigentümer/Betreiber oder Geschäftsreisen. Die CJ4 wird von Kunden in aller Welt für ihre luxuriöse Ausstattung, hohe Produktivität und flexible Einsatzfähigkeit in den Bereichen Luftrettung, Seepatrouille, Such- und Rettungseinsätze und Luftvermessung geschätzt.

Die neue Citation CJ4 Gen3 setzt mit den meisten Standardfunktionen ihrer Klasse neue Maßstäbe in der Welt der leichten Geschäftsflugzeuge. Sie ist der erste Business-Jet, der mit einer völlig neuen Garmin-Avionik-Suite G3000 PRIME der nächsten Generation ausgestattet sein wird. PRIME verbessert das Pilotenerlebnis, indem es mit optimierten Touchscreens und reibungsloseren Abläufen im Cockpit die Arbeitsbelastung des Piloten reduziert. Die hochmoderne Avionik-Hardware sorgt für eine reaktionsschnellere Verarbeitung der Flugdaten und erhöhte Konnektivität, während softwarebasierte Updates Eigner und Betreiber dabei unterstützen, ihr Flugzeug problemlos auf die Zukunft vorzubereiten. Zudem verfügt die CJ4 Gen3 über Garmin Autothrottles und Garmin Emergency Autoland, um die betriebliche Effizienz weiter zu steigern.

Die Citation CJ4 Gen3 wird voraussichtlich eine maximale Reichweite von 2.165 nautischen Meilen und eine maximale Reisegeschwindigkeit von 451 ktas (wahre Fluggeschwindigkeit in Knoten) haben. Mit Sitzplätzen für bis zu 11 Personen und einer Nutzlast von 6.930 Pfund (3.118 kg) bietet das Flugzeug eine hervorragende Leistung und Vielseitigkeit.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärausbildungsflugzeugen und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Hierzu zählen unter anderem die Wirksamkeit von Investitionen in Forschung und Entwicklung zum Entwickeln neuer Produkte oder unvorhergesehene Ausgaben im Zusammenhang mit der Markteinführung wichtiger neuer Produkte oder Programme; das Timing bei der Markteinführung unserer neuen Produkte oder bei der Zertifizierung unserer neuen Flugzeugprodukte; unsere Fähigkeit, bei der Einführung neuer Produkte und Upgrades mit Funktionen und Technologien, die von unseren Kunden gewünscht werden, mit unseren Wettbewerbern Schritt zu halten; Änderungen an behördlichen Vorschriften oder der Regierungspolitik im Hinblick auf die Aus- und Einfuhr unserer Produkte; Änderungen in der US- und Außenhandelspolitik einschließlich zunehmender Handelsbeschränkungen oder erhöhter Zölle; Nachfrageschwäche oder Volatilität auf den Märkten, auf denen wir geschäftlich tätig sind, sowie Leistungsprobleme bei wichtigen Zulieferern oder Unterauftragnehmern.

