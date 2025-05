Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Freitag, dass er "inmitten von Unsicherheiten nur eine Zinssenkung in diesem Jahr sieht." Zusätzliche Zitate Das Wirtschaftswachstum könnte in diesem Jahr 1% oder 0,5% betragen.Erwartet langsameres Wachstum, aber eine Rezession ist nicht in meiner Prognose.Wir könnten gegen Inflationsdruck ...

