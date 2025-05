Ende April konnte die Deutsche Bank den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren vorweisen und damit eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass die Geschäfte auch in einem schwierigen Umfeld brummen. Nun will das Finanzinstitut daran arbeiten, noch attraktiver für Investoren zu werden. Mit den entsprechenden Maßnahmen beschäftigt sich CEO Christian Sewing in einer vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung ...

