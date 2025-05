Wie schnell die Stimmung an den Märkten gedreht ist, beweist der Börsengang der Social-Trading-Plattform eToro. Die Aktien legten am ersten Handelstag um mehr als 30 Prozent zu. von Nils Jacobsen. Es geht doch: Gerade einmal fünf Wochen ist es her, dass Anleger in den Abgrund starrten. Die Turbulenzen um die "Trump-Tariffs" hatten die Märkte kurzzeitig Anfang April sogar in den Bärenmarkt-Status gedrückt. Vor allem Fintechs litten unter den sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...