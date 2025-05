FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 430 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1250 (1145) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 525 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' - PRICE TARGET 670 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS VICTORIAN PLUMBING PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GOOCH & HOUSEGO PRICE TARGET TO 625 (560) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4500 (4410) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 77 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CARNIVAL PLC TO 'BUY' - PRICE TARGET 1645 PENCE - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 170 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 164 (158) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1310 (1205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS ITV PRICE TARGET TO 61 (63) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 585 (555) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob