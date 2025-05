Balkonkraftwerke von Sunniva, Solarway und Anker Solix sind die meist nachgefragten Modelle auf dem Preisvergleichsportal Idealo. Die aktuelle Nachfrage bei Idealo reicht aber nicht an das Rekordjahr 2023 heran. Myhomebook, Do-it-yourself-Portal für Haus und Garten, hat in Kooperation mit dem Preisvergleichsportal Idealo untersucht, welche Balkonkraftwerke im April 2025 besonders gefragt waren. An der Spitze des Rankings steht demnach ein 850 Watt Komplettset von Sunniva mit zwei 425-Watt-Modulen ...

