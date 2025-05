NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern habe im Schlussquartal und im abgelaufenen Geschäftsjahr solide abgeschnitten, insgesamt aber mit der Profitabilität die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Die wichtige Schmucksparte sei stärker als erwartet gewachsen. Im Uhrengeschäft sei es dagegen überraschend deutlich nach unten gegangen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 06:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332