NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Trotz deutlich höherer als der eingeplanten saisontypischen Naturkatastrophenkosten lägen diese 20 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Philip Kett am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Kosten für die Waldbrände in Kalifornien lägen im Rahmen der Unternehmensplanung. Kett attestiere den Schweizern ein abgesehen von diesen Schäden unüblich erfreuliches Quartal./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 02:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 02:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561