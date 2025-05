NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern habe mit der Geschäftsentwicklung von Januar bis März seine starke Umsatzdynamik bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Konsensschätzung für das operative Ergebniswachstum (Ebit 2025/26 hält er indes für optimistisch/rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 02:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332