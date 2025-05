Laut den vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur wurden im April Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 835 MW neu in Betrieb genommen. Bei der Windenergie kamen an Land 244 Megawatt neu ans Netz. Offshore gingen keine neuen Windenergieanlagen in Betrieb. Im April 2025 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 835 MW. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, die auf einer Auswertung des Marktstammdatenregisters beruhen. Somit hat sich der PV-Zubau im Vergleich ...

