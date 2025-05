HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) des Amtsvorgängers von US-Präsident Donald Trump sänken die Arzneimittelpreise für Amerikaner ab Januar 2026 um durchschnittlich knapp zwei Drittel, schrieb Kerry Holford in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Damit spare die US-Regierung rund 6 Milliarden Dollar ein, die dann die Pharmaunternehmen und Versicherer schultern müssten. Die von Trump geforderten weiteren Preissenkungen könnten diese Einsparungen auf bis zu 10 Milliarden Dollar nach oben schrauben. Der Mechanismus, mit dem Trump dies erreichen wolle, sei unklar. Allerdings könnte schon verbaler Druck auf die Branche ausreichen, um Zugeständnisse zu erreichen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BN7SWP63