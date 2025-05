Südzucker (SZU) veröffentlichte detaillierte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25. Die Umsätze gingen im Jahresvergleich um 6% auf 9,69?Mrd.?EUR zurück, da die Verkäufe in allen Segmenten außer dem Fruchtsegment rückläufig waren. Die Profitabilität brach ein: Das EBITDA sank um 45% und das operative Ergebnis um 63% im Vergleich zum Vorjahr - vor allem infolge gesunkener Zuckerpreise. Im vierten Quartal ging der Umsatz um 11% zurück, allerdings stieg das operative Ergebnis um 31% gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch bessere Ergebnisse in den Nicht-Zucker-Segmenten. SZU erwartet einen verhaltenen Start ins Geschäftsjahr 2025/26, wobei im ersten Quartal mit einem Umsatzrückgang sowie einem deutlichen Rückgang von EBITDA und operativem Ergebnis im Jahresvergleich gerechnet wird. Eine Erholung der Zuckerpreise wird nicht vor Beginn der nächsten Vermarktungssaison im Oktober 2025 erwartet. Dennoch bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26. Da Zucker jedoch rund 40% der Umsätze von SZU ausmacht, dürften die anhaltend schwachen Zuckerpreise, geopolitische Unsicherheiten und der fortgesetzte Zufluss zollfreier Importe aus der Ukraine in die EU die Entwicklung des Zuckersegments weiter belasten. Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von mwb research vorsichtig und bestätigen ihre Verkaufsempfehlung, heben jedoch das Kursziel leicht auf 10,00?EUR (zuvor: 9,50?EUR) an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG