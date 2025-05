NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 156 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein insgesamt solides Zahlenwerk präsentiert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Herausragend ausgefallen sei der Nettogewinn, der die Konsensschätzung um 36 Prozent übertroffen habe./edh/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 08:32 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 08:32 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561