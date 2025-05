Bayer plant offenbar die Beendigung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten - notfalls durch die Insolvenz von Monsanto. Gleichzeitig stärkt der Konzern seinen Standort in Wuppertal durch einen strategischen Grundstückserwerb. Glyphosat-Klagen: Bayer zieht drastische Maßnahmen in Betracht Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer plant, die anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA beizulegen. Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägt Bayer eine Einigung vor einem Gericht im ...

