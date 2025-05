Die United Internet AG macht bei der Konsolidierung ihrer Beteiligungsstruktur ernst und will den Anteil an ihrer Mobilfunktochter 1&1 (DE0005545503) deutlich ausbauen. Der Internetkonzern aus Montabaur gab am Freitag bekannt, den Aktionären von 1&1 ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu unterbreiten. Dabei sollen bis zu 16,25 Millionen Aktien - entsprechend etwa 9,19 Prozent des Grundkapitals - zum Preis von 18,50 Euro je Aktie erworben werden.

Attraktive Prämie für 1&1-Aktionäre

Das Angebot stellt eine durchaus attraktive Prämie für die Aktionäre dar. Der Angebotspreis liegt rund 20 Prozent über dem letzten XETRA-Schlusskurs und sogar etwa 29 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. United Internet verfolgt damit das erklärte Ziel, die Beteiligung an 1&1 von derzeit rund 80,81 Prozent auf bis zu 90 Prozent auszubauen. […] Weiterlesen auf www.nebenwertewelt.de

