BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk muss sich einen neuen Chef suchen. Der bisherige Chef Lars Fruergaard Jorgensen werde seinen Posten nach acht Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen abgeben, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag im dänischen Bagsvaerd mit. Er werde aber vorerst an Bord bleiben, um eine reibungslose Übergabe an einen Nachfolger zu ermöglichen. Wer den Chefposten übernimmt, ist noch offen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, erklärte das Unternehmen.

Der Aktienkurs des Konzerns war zuletzt kräftig gesunken. Der Boom seiner Diabetes- und Abnehmmedikamente hatte den Konzern zeitweise zum wertvollsten Unternehmen im europäischen Index Stoxx Europe 50 gemacht./stw/jha/