Paukenschlag bei Novo Nordisk: Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen tritt überraschend zurück. Sein Rücktritt erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat, wie die Dänen am Freitag mitteilen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Jørgensen vorerst seine Funktionen jedoch weiter ausführen. An der Börse geht es für die Aktie nach unten. Mehr in Kürze.

Den vollständigen Artikel lesen ...