Der US-Dollar gibt am Freitag leicht nach und verzeichnet den zweiten Tag in Folge einen Rückgang, nachdem Daten gezeigt haben, dass der Inflationsdruck und die Konsumausgaben nachlassen.. Händler blicken voraus auf die vorläufige Mai-Lesung des Verbrauchervertrauens der University of Michigan. Der US-Dollar-Index handelt unter 101,00 und versucht, ...

