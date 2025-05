NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Freitag auf den freundlichen Abschluss einer starken Woche zu. Knapp anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent im Plus auf 42.440 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 ebenfalls 0,3 Prozent höher auf 21.395 Punkte. Damit zeichnen sich Wochengewinne von 2,9 respektive 6,6 Prozent ab.

Am Donnerstag hatten die Kurse nach einem mauen Start ins Plus gedreht. Die Anleger sind skeptisch, ob die vorläufige Deeskalation des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs die Wachstumssorgen vollständig beschwichtigen kann. Diese reichte der britischen Investmentbank Barclays aber aus, um ihre Warnung vor einer US-Rezession im späteren Jahresverlauf fallen zu lassen.

Entsprechend gespannt wartet der Markt nun auf das von der Universität Michigan ermittelte, monatliche Verbrauchervertrauen. Die Veröffentlichung steht im frühen US-Handel an. Bereits vorbörslich werden mit Import- und Exportpreisen sowie Baubeginnen und -genehmigungen weitere Konjunkturdaten veröffentlicht.

Die Aktien von Applied Materials büßten nach der Rally der vergangenen Tage vorbörslich 5,3 Prozent ein. Der Chipindustrie-Ausrüsters gab einen verhaltenen Ausblick auf das laufende Quartal. Er verwies auf mögliche Kosten durch den zuletzt deeskalierten Handelsstreit.

Beim Computerspiele-Entwickler Take-Two Interactive zeichnet sich ein Kursrückgang um 1,4 Prozent ab. Hier belastete die enttäuschenden Unternehmensziele für das Geschäftsjahr. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen zudem durchwachsen aus.

Die Papiere von Caterpillar legten nach einem positiven Analystenkommentar vorbörslich um 0,9 Prozent zu. Damit würden sie indes in der jüngsten Konsolidierungsspanne nach der Erholungsrally der vergangenen Wochen bleiben. Die Schweizer Großbank UBS strich ihre Verkaufsempfehlung für den Baumaschinenhersteller. Analyst Steven Fisher betonte, die Fortschritte bei den Handelsgesprächen der USA mit China seien größer als erwartet. Er schätzt deshalb das Risiko für die Gewinnentwicklung und die Bewertung nun geringer als bisher ein./gl/jha/

US0382221051, US1491231015, US8740541094, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711