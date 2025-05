DDC Enterprise Ltd. (NYSEAM: DDC) hat heute seine Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 zusammen mit einem Aktionärsbrief der Gründerin, Vorsitzenden und CEO Norma Chu veröffentlicht. Darin werden die positive finanzielle Entwicklung des Unternehmens hervorgehoben und eine wegweisende Strategie zum Aufbau einer Bitcoin-Position vorgestellt, die die langfristige Wertschöpfung neu definieren soll.

Sehr geehrte Aktionäre,

2024 war für DDC ein Jahr des transformativen Wachstums und strategischer Meilensteine. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nicht nur unsere Finanzprognosen erfüllt, sondern sogar übertroffen haben. Wir haben in allen wichtigen Kennzahlen eine starke Leistung erzielt und gleichzeitig den Grundstein für eine noch spannendere Zukunft gelegt. Zu Beginn des Jahres 2025 gewinnen wir dank disziplinierter Umsetzung und einem mutigen neuen Kapitel in unserer Unternehmensstrategie weiter an Dynamik.

Finanzielle und operative Höhepunkte für 2024

Umsatzwachstum: 37,4 Mio. USD, ein Anstieg von 33 gegenüber dem Vorjahr , der durch die strategische Akquisition von US-Marken und die anhaltende Widerstandsfähigkeit unseres Kerngeschäfts in China vorangetrieben wurde.

37,4 Mio. USD, ein , der durch die strategische Akquisition von US-Marken und die anhaltende Widerstandsfähigkeit unseres Kerngeschäfts in China vorangetrieben wurde. Margenausweitung: Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 25,0 im Jahr 2023 auf 28,4 % , was auf eine strenge Optimierung der Lieferkette und Kostendisziplin zurückzuführen ist.

Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 25,0 im Jahr 2023 auf , was auf eine strenge Optimierung der Lieferkette und Kostendisziplin zurückzuführen ist. Der Weg zur Rentabilität: Das bereinigte EBITDA verringerte sich auf einen Verlust von 3,5 Mio. USD (bzw. 2 Mio. USD ohne einmalige Aufwendungen), wobei unser China-Geschäft für das Gesamtjahr ein positives EBITDA erzielte.

Das bereinigte EBITDA verringerte sich auf einen Verlust von (bzw. 2 Mio. USD ohne einmalige Aufwendungen), wobei unser China-Geschäft für das Gesamtjahr ein erzielte. Gestärkte Bilanz: Das Eigenkapital stieg um 33 auf 11,3 Mio. USD, unterstützt durch eine Umwandlung von Schulden und die Ausgabe von Aktien. Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Finanzanlagen werden zum 31. März 2025 auf 23,6 Mio. USD geschätzt.

Durch den unermüdlichen Fokus unseres Teams auf operative Effizienz und strategische Reinvestitionen hat sich DDC als schlankere, agilere Organisation positioniert, die bereit ist, neue Chancen zu nutzen.

2025: Ein Jahr der strategischen Beschleunigung

Aufbauend auf dem Fundament von 2024 sind wir gut positioniert, um 2025 ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen, das durch zwei transformative Initiativen vorangetrieben wird:

Chinesisches Joint Venture (JV): Die kürzlich angekündigte Joint-Venture-Partnerschaft wird voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren einen jährlichen Nettogewinn von 3 Mio. USD einbringen. Bitcoin-Reservestrategie: Wir starten eine wegweisende Initiative, um DDC an die Spitze der Innovation im Bereich digitaler Vermögenswerte zu bringen, wobei wir uns konsequent auf den Aufbau einer Bitcoin-Position konzentrieren.

Die Bitcoin-Chance: Eine Vision für die Zukunft

Ich freue mich außerordentlich, die Bitcoin-Akkumulationsstrategie von DDC bekannt zu geben, die einen Eckpfeiler unseres langfristigen Plans zur Wertschöpfung darstellt. Die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin als Wertspeicher und Absicherung gegen makroökonomische Unsicherheiten passen perfekt zu unserer Vision, die Reserven zu diversifizieren und die Renditen für unsere Aktionäre zu steigern.

Unser Engagement:

Sofortige Durchführung eines Erwerbs von 100 BTC mit dem Ziel, innerhalb von sechs Monaten 500 BTC und innerhalb von 36 Monaten 5.000 BTC zu akkumulieren.

mit dem Ziel, und zu akkumulieren. Ein engagiertes Treasury-Management-Team und ein neu erweiterter, auf Kryptowährungen spezialisierter Beirat werden diese Strategie überwachen und eine disziplinierte, risikobewusste Akkumulation sicherstellen.

Diese Initiative unterstreicht unser Vertrauen in das transformative Potenzial der Blockchain-Technologie und unser Engagement für wegweisende Finanzstrategien für Unternehmen.

Ausblick

Als Gründerin und CEO bin ich hinsichtlich der Entwicklung von DDC optimistischer denn je. Unsere Ergebnisse für 2024 belegen unsere Fähigkeit zu effizienter Skalierung, während unsere Initiativen für 2025 insbesondere unsere Bitcoin-Strategie einen zukunftsorientierten Ansatz zur Wertschöpfung widerspiegeln. Wir passen uns nicht lediglich an die Zukunft an, wir gestalten sie.

An unsere Aktionäre: Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen. Gemeinsam bauen wir ein Unternehmen auf, das sich durch Innovation, Belastbarkeit und mutige Ambitionen auszeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

Norma Chu

Gründerin, Vorsitzende und CEO

DDC Enterprise Limited

