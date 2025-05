Das Fraunhofer ISE stellte einen neuen Potenzialatlas für Elektrolyseure in Deutschland online. Neben der Verfügbarkeit von überschüssigen erneuerbaren Energien stellten sich die Verwendbarkeit von Abwärme und Sauerstoff sowie die Anbindung an Wasserstoff-Kernnetz als wichtige Standortfaktoren. Elektrolyseure in Deutschland sind nicht nur an der Küste attraktiv. In Deutschland wird oft der Vorteil der Nähe zu Küstenregionen und Windkraftanlagen betont, doch ein neuer Potenzialatlas, der unter der Leitung des Fraunhofer ISE in Zusammenarbeit mit Hochschulpartnern erstellt wurde, zeigt, dass Elektrolyseprojekte ...

