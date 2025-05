Renault enthüllt an der Seitenlinie der French Open eine geländetaugliches Showcar auf Basis des Renault 4 E-Tech Electric. Gegenüber dem Serienmodell wartet der kleine Offroader mit einem zweiten Motor an der Hinterachse und mit mehr Bodenfreiheit auf. Der elektrische 4er ist noch nicht auf der Straße, da kündigt Renault für die French Open in Paris (19. Mai bis 8. Juni) schon ein Showcar-Ableger des Kleinwagens an. Vorfahren wird das Einzelstück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...