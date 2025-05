Die neue Bundesministerin für Wirtschaft und Energie umriss in ihrer ersten Bundestagsrede die wichtigsten Aufgaben für die kommenden vier Jahre. Erneut kam sie dabei auf den "Realitätscheck" für die Energiepolitik zu sprechen. Am Freitag umriss die neue Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche (CDU), in einer zehnminütigen Rede ihr Regierungsprogramm für die Legislaturperiode. Dabei malte sie zunächst ein wenig positives Bild zum Zustand der deutschen Wirtschaft. Es drohe das dritte Rezessionsjahr in Folge, so Reiche. Es brauche also dringend wieder Wachstum und es gebe in ...

