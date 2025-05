BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk muss sich einen neuen Chef suchen. Der bisherige Chef Lars Fruergaard Jorgensen werde seinen Posten nach acht Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen abgeben, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag im dänischen Bagsvaerd mit. Der Manager werde aber vorerst an Bord bleiben, um eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen. Wer den Chefposten übernimmt, ist noch offen. Die Novo-Nordisk-Aktie büßte nach den Neuigkeiten am frühen Nachmittag noch etwa 2 Prozent ein.

Ihr Kurs war schon in den vergangenen Monaten kräftig gesunken. Zuvor hatte der Boom der Diabetes- und Abnehmmedikamente Novo Nordisk zeitweise zum wertvollsten Unternehmen im europäischen Index Stoxx Europe 50 gemacht.

Doch zunehmende Konkurrenz durch den US-Konzern Eli Lilly setzte das Unternehmen unter Druck. Zuletzt litten die Aktien von Pharmakonzernen auch generell unter der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und dessen Ankündigung, die Medikamentenpreise in den USA deutlich zu senken.

Novo Nordisk lobte Jorgensen für seine Erfolge. Unter seiner Führung hätten sich Umsatz, Gewinn und Aktienkurs binnen acht Jahren fast verdreifacht. Zudem habe der Konzern eine klare Strategie, eine starke Produktpalette und ein erfahrenes Führungsteam.

Dass Jorgensen seinen Posten abgibt, begründete Novo Nordisk auch mit dem seit Mitte 2024 gesunkenen Aktienkurs. Die Novo-Nordisk-Stiftung habe mit dem Verwaltungsrat des Konzerns darüber beraten, welche Vorteile ein vorgezogener Chefwechsel bringen könne. Zudem wolle sie künftig stärker im Verwaltungsrat vertreten sein. Die Stiftung kontrolliert über ihre Beteiligungsgesellschaft die Mehrheit der Aktionärsstimmen auf der Hauptversammlung des Konzerns.

Nun soll der Vorsitzende der Stiftung, Lars Rebien Sorensen, dem Verwaltungsrat des Konzerns beitreten, hieß es weiter. Zunächst fungiere er dort als Beobachter. Wer Jorgensens Posten übernimmt, ist noch offen. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, hieß es in der Mitteilung./stw/ajx/jha/