Baden-Baden - Die britische Metalband Sleep Token steht neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die Platte "Even in Arcadia" bescherte der Gruppe Rang eins. Der Rapper Pashanim belegt dahinter - wie in der Vorwoche - mit "Grünewürfelflow" Platz zwei. Die englisch-irische Future-Pop-Band VNV Nation kann aus dem Stand mit "Construct" den Bronzerang erobern.In den Single-Charts verteidigt Pashanim mit dem Song "Shabab(e)s im VIP" mit Ceren die Spitzenplatzierung, der deutsche Sänger Jazeek wird mit "Akon" Zweiter und US-Star Alex Warren schafft es mit "Ordinary" auf Platz drei.Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.