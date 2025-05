ROUNDUP: United Internet will 90 Prozent von 1&1 - Kurssprünge

MONTABAUR - United Internet will seine Mobilfunktochter 1&1 weitgehend übernehmen. Über ein Angebot zum Kauf von weiteren rund neun Prozent der Aktien soll sein Anteil am 1&1-Kapital von 81 auf bis zu 90 Prozent steigen, wie der United-Internet-Konzern am Freitag in Montabaur mitteilte. Die Aufstockung könnte die Gesellschaft bis zu 300 Millionen Euro kosten. Mindestens 10 Prozent der Anteile sollen auch künftig im Streubesitz bleiben. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Richemont verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu

GENF - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr überraschend viel verdient. Während das Geschäft mit Schmuck zulegte, ging der Uhrenverkauf weiter zurück, wie das Unternehmen mit Marken wie Cartier und IWC am Freitag in Genf mitteilte. Zudem belastete der Verkauf der Online-Sparte YNAP den Konzerngewinn weniger als gedacht. An der Börse kamen die Neuigkeiten sehr gut an.

ROUNDUP: Swiss Re steigert Gewinn trotz Waldbrandschäden - Aktie legt zu

ZÜRICH - Der Rückversicherer Swiss Re hat trotz der Waldbrände in Kalifornien einen überraschenden Gewinnsprung hingelegt. Damit ging es den Schweizern besser als ihren großen deutschen Konkurrenten. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Quartal knapp 1,3 Milliarden US-Dollar (gut 1,1 Mrd Euro) und damit 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Freitag in Zürich mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf weniger als 1 Milliarde Dollar erwartet. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Novo Nordisk wechselt Chef aus - Kurs unter Druck

BAGSVAERD - Der Pharmakonzern Novo Nordisk muss sich einen neuen Chef suchen. Der bisherige Chef Lars Fruergaard Jorgensen werde seinen Posten nach acht Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen abgeben, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag im dänischen Bagsvaerd mit. Der Manager werde aber vorerst an Bord bleiben, um eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen. Wer den Chefposten übernimmt, ist noch offen. Die Novo-Nordisk-Aktie büßte nach den Neuigkeiten am frühen Nachmittag noch etwa 2 Prozent ein.

Adidas-Chefaufseher Rabe darf noch ein Jahr weitermachen

FÜRTH - Der Vorstandschef des Medienkonzerns Bertelsmann, Thomas Rabe, kann trotz heftigen Gegenwinds aus den Reihen der Anteilseigner ein weiteres Jahr als Aufsichtsratschef des Sportartikel-Herstellers Adidas weitermachen. Zwar erhielt Rabe bei der Hauptversammlung in Fürth nur 64,4 Prozent der Stimmen der Adidas-Aktionäre. Das Ergebnis reicht allerdings für ein weiteres Jahr im Amt.

Trump: Apple soll in Indien nur für dortigen Markt bauen

DOHA - US-Präsident Donald Trump verstärkt den Druck auf Apple -Chef Tim Cook, mehr Geräte in den USA statt in Indien zu bauen. "Ich hatte ein kleines Problem mit Tim Cook gestern", erklärte Trump bei einem Auftritt in Katar. "Tim, Du bist mein Freund, ich habe Dich sehr gut behandelt", habe er dem Apple-Chef gesagt. Doch obwohl Cook Investitionen von 500 Milliarden Dollar (446 Mrd. Euro) in den USA angekündigt habe, lasse er Geräte "in ganz Indien" produzieren. Trump wolle nicht, dass Apple in Indien baue - außer für den dortigen Markt, sagte er.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Google verliert Prozess um Datenschutz

-Zara-Mutter Inditex baut Führung um - Neuer Finanzchef -U-Bootbauer TKMS mit Aufträgen auf Rekordniveau

-ROUNDUP: VW-Aktionäre fordern Blumes Rückzug von Porsche-Spitze -Lufthansa-Tochter Swiss streicht 1.400 Sommerflüge wegen Pilotenmangel -Dax-Konzerne machen deutlich weniger Gewinn

-Zurückhaltung beim Möbelkauf - Trendwende in Sicht?

-Netflix-Kunde wehrt sich mit Erfolg gegen Preiserhöhungen -Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig

-Belgien macht Atomausstieg rückgängig

-Weil: Größe des VW-Werks in Osnabrück 'ein Problem'

-Wieder Ausfall an US-Airport - Kurz kein Kontakt zu Piloten -Leag setzt Drohnen zum Diebstahlschutz ein

-Ministerin Hubertz kündigt 'Brechstange' für das Baugesetzbuch an -Merz bremst Debatte über Militärausgaben

-Trump zu Atomgesprächen mit Iran: US-Vorschlag ist auf Tisch -ROUNDUP: Mehr neue Wohnungen genehmigt - Trendwende oder Strohfeuer? -Emotionale Schlussworte im Betrugsprozess zur Dieselaffäre -Oft nachts und am Wochenende: Unfälle mit E-Scootern

-ROUNDUP: NDR bekommt einen neuen Intendanten

-Wer spielt Königsklasse, wer Relegation? Der 34. Spieltag°

