Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Mai 2025

Mai 2025 -

Performances

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte im vergangenen Monat zu einem starken Zuwachs von +13,9 %. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 beträgt die Wertentwicklung -4,2 %.

Status Quo

Weitere Ankündigungen vom 12. Mai über den "Aufschub" wechselseitiger Zölle zwischen den USA und China festigten den Erholungstrend an den internationalen Aktienmärkten und stärkten zugleich den US-Dollar gegenüber den meisten anderen Handelswäh-rungen. Besonders deutlich zeigte sich die Erholung bei US-Titeln in den Portfolios europäischer Anleger. Anleihen wurden - entgegen dem beschriebenen Risk-on-Mode - tendenziell eher gegeben, sodass die Renditen über sämtliche Laufzeiten und Währungen hinweg leicht anstiegen. Gold kam von seinem All-Time-High bei 3.499 USD/Unze ab, fiel in eine aktuelle Spanne um 3.300 USD/Unze zurück und verläuft kurzfristig eher seitwärts.

Outlook

Zurück auf Kurs. Wir erwarten eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 laufenden Aufwärtstrends in Form der Welle 3 - nun mit einer zeitlichen Überdehnung, bedingt durch die politische Entwicklung in den USA und China. Das bedeutet: Wir rechnen nur noch mit kleineren Rücksetzern, die politisch rasch wieder in Richtung steigender Kurse gelenkt werden. Ob unter den aktuellen Rahmenbedingungen überhaupt noch eine klassische Welle 4 entstehen wird, oder ob sich stattdessen eine überlange Welle 3 bis in die Jahre 2027/28 ausbildet - die dann direkt in eine fünf-wellige Abwärtskorrektur übergeht - vermögen wir derzeit nicht abschließend beurteilen. Wir halten dieses Szenario jedoch als Plan B für durchaus realistisch. Unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/Asien, sowie unsere klar untergewichtete Position in Europa haben wir unverändert beibehalten. Die wirtschaftlich sehr breite Dynamik lässt tendenziell Aktien attraktiver als Anleihen erscheinen. Entsprechend reduzieren wir unser Engagement in langlaufenden Bonds weiter. Grundsätzlich dürften aber auch Anleihen von sinkenden Zentralbankzinsen profitieren. Unsere Goldposition hatten wir zum weiteren Ausbau von Aktienpositionen veräußert - planen jedoch, beizeiten wieder in das Edelmetall zu investieren. Bezüglich des US-Dollars bleiben wir unverändert bullisch, auch wenn wir im April eine Gegenbewegung bis leicht über 1,1250 USD/EUR gesehen haben. Vom aktuellen Niveau aus erwarten wir zunächst eine Bewegung zurück auf 1,10 USD/EUR. Langfristig sehen wir weiterhin die Parität, mit möglicher Ausweitung bis unter 0,96 - in Richtung des All-Time-Highs gegenüber dem Euro bei 0,84 USD/EUR. Entsprechend haben wir unsere US-Dollar-Positionen weiterhin nicht abgesichert.