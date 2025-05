Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim und das Mannheimer Energieunternehmen MVV haben den neuen MVV eLadepark an der PreZero Arena in Sinsheim offiziell in Betrieb genommen. Dieser ist aktuell mit drei Schnellladestationen ausgestattet und kann bei Bedarf erweitert werden. An den drei Schnellladestationen, die von Alpitronic stammen, gibt es insgesamt sechs Ladepunkte, die Ladeleistungen von bis zu 300 Kilowatt ermöglichen. Der MVV eLadepark steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...