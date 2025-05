Diese Woche hatte es im Krypto-Bereich wieder in sich. Was Anleger jetzt zur Coinbase-Aktie, zu XRP und Ethereum wissen müssen. Als Montagabend bekannt wurde, dass die Coinbase-Aktie am 19. Mai in den führenden US-Index S&P 500 aufgenommen wird, kannte die Aktie kein Halten mehr. Am Dienstag ging es um 24 Prozent nach oben. Doch Donnerstag folgte ein kleiner Schock: Coinbase gab bekannt, dass Support-Mitarbeiter bestochen wurden und Kunden-Daten ...

